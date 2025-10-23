Азербайджан и Сербия обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев провел двусторонние встречи в рамках IX заседания Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Report сообщает, что на встрече с вице-премьером Сербии, министром экономики Адрианой Месарович обсуждались вопросы расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами и углубления торговых связей.

С. Бабаев коснулся перспектив будущего развития экономического сотрудничества между двумя странами, особенно отметив возможности активного участия азербайджанских и сербских компаний в совместных проектах в таких отраслях, как торговля, услуги, сельское хозяйство, транспорт и туризм.

В свою очередь, Месарович подчеркнула важность расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также дальнейшего развития бизнеса и торговых возможностей двух стран и запуска прямых авиарейсов.

Кроме того, С. Бабаев встретился с первым вице-премьером Сербии, министром финансов Синишей Мали. На встрече обсуждались текущее состояние экономического сотрудничества между двумя странами, потенциальные возможности сотрудничества азербайджанских и сербских компаний в совместных проектах.

В то же время были обсуждены возможности развития сотрудничества между министерствами финансов двух стран, в том числе обмена опытом, и достигнута договоренность о подготовке к подписанию Меморандума о взаимопонимании в данном направлении.