    Азербайджан и Пакистан нацелились довести товарооборот до $2 млрд

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 13:00
    Азербайджан и Пакистан нацелились довести товарооборот до $2 млрд

    Азербайджан и Пакистан намерены довести объем двусторонней торговли до $2 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил главный спонсор Азербайджано-пакистанской совместной торгово-промышленной палаты (APJCCI) Ахсан Зафар Бахтавари во время встречи с заместителем исполнительного директора Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Туралом Гаджилы в Баку.

    Бахтавари также отметил, что APJCCI планирует организовать азербайджано-пакистанский бизнес-форум, а также начать работу над созданием постоянных шоурумов в Баку и Исламабаде.

    В свою очередь, Гаджилы подчеркнул, что продвижение экспорта и привлечение инвестиций являются основными целями его организации, а создание APJCCI является важной вехой в сотрудничестве между частными секторами обеих стран.  По мнению Т.Гаджилы, нынешний уровень торговли не отражает реального потенциала, но более тесное сотрудничество и связи B2B могут открыть огромные возможности.

    В ходе встречи было также решено, что в начале следующего года Пакистан посетит деловая делегация из Азербайджана, чтобы придать новый импульс двусторонним торговым и инвестиционным инициативам. Стороны также договорились о развитии двусторонней торговли, увеличении инвестиций, установлении долгосрочных деловых отношений.

    Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsini 2 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Лента новостей