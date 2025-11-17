Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 14:07
    Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала

    Национальный депозитарный центр Азербайджана (НДЦ) подписал в Абу-Даби совместное Соглашение о коллективном обмене с Биржей Абу-Даби (ADX), чтобы подключить к Торговому центру Tabadul Бакинскую фондовую биржу и "Азер-Тюрк Банк".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.

    Подписанный документ позволит площадке Tabadul выступать связующим звеном между БФБ и ADX, создавая условия для взаимного доступа участников обеих бирж к торгам.

    Это упростит и ускорит операции для инвесторов и инвесткомпаний, обеспечив более безопасную и эффективную торговлю на сопоставимых рынках. НДЦ откроет для членов ADX номинальные и депозитарные счета, чтобы обеспечить расчеты и хранение ценных бумаг их клиентов и собственных портфелей.

    На первом этапе расчетным агентом для денежного клиринга и признания денежных обязательств участников БФБ и ADX назначен "Азер-Тюрк Банк".

    "Платформа Tabadul уже стала важным инструментом для налаживания связей между различными странами и регионами, делая трансграничную торговлю более доступной. Присоединение Азербайджана к Tabadul будет способствовать развитию местного рынка капитала, расширению международных связей и повышению его конкурентоспособности", - говорится в информации.

    НДЦ БФБ инвестиции Азер-Тюрк Банк ОАЭ Абу-Даби
    Фото
    Azərbaycan BƏƏ ilə kapital bazarlarında qarşılıqlı ticarətə start verir
    Фото
    Azerbaijan joins Tabadul trading hub to boost cross-border trading with ADX

    Последние новости

    14:39

    Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом росте

    Другие страны
    14:36

    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Другие страны
    14:33

    Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решения

    Наука и образование
    14:33

    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    14:26

    Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях

    Другие страны
    14:25

    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    ИКТ
    14:21

    Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участников

    ИКТ
    14:21

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    14:19

    Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

    ИКТ
    Лента новостей