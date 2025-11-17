Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капитала
- 17 ноября, 2025
- 14:07
Национальный депозитарный центр Азербайджана (НДЦ) подписал в Абу-Даби совместное Соглашение о коллективном обмене с Биржей Абу-Даби (ADX), чтобы подключить к Торговому центру Tabadul Бакинскую фондовую биржу и "Азер-Тюрк Банк".
Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.
Подписанный документ позволит площадке Tabadul выступать связующим звеном между БФБ и ADX, создавая условия для взаимного доступа участников обеих бирж к торгам.
Это упростит и ускорит операции для инвесторов и инвесткомпаний, обеспечив более безопасную и эффективную торговлю на сопоставимых рынках. НДЦ откроет для членов ADX номинальные и депозитарные счета, чтобы обеспечить расчеты и хранение ценных бумаг их клиентов и собственных портфелей.
На первом этапе расчетным агентом для денежного клиринга и признания денежных обязательств участников БФБ и ADX назначен "Азер-Тюрк Банк".
"Платформа Tabadul уже стала важным инструментом для налаживания связей между различными странами и регионами, делая трансграничную торговлю более доступной. Присоединение Азербайджана к Tabadul будет способствовать развитию местного рынка капитала, расширению международных связей и повышению его конкурентоспособности", - говорится в информации.