Азербайджан и Кыргызстан с 2026 года устранили двойное налогообложение

    Соглашение между Азербайджаном и Кыргызстаном об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов вступило в силу с 1 января 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) Азербайджана, соглашение было подписано 24 апреля 2024 года в Баку.

    Документ применяется к физическим и юридическим лицам - резидентам одной или обеих сторон и предусматривает освобождение от двойного налогообложения подоходного налога и налога на прибыль.

    В соглашении речь идет о налогах, взимаемые с общей суммы дохода или его отдельных элементов, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества, заработную плату и оклады, выплачиваемые предприятиями, а также налоги на доходы от прироста стоимости имущества.

    Азербайджан до сих пор подписал соглашение об избежание двойного налогообложения с 57 странами, с 56 из них данный принцип применяется.

