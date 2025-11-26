Азербайджан и Корея подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию цифрового банкинга

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Федерация банков Кореи (KFB) подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в банковском секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

Согласно информации, делегация АБА будет находиться с визитом в Корее до 28 ноября. В рамках визита запланированы встречи с ведущими финансовыми учреждениями Кореи.

В первый день визита президент АБА Закир Нуриев и председатель KFB Чо Ён-бьёнг подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в банковском секторе. В церемонии подписания также приняли участие исполнительный директор АБА Юнус Абдулов и представитель ЦБА.

Документ предусматривает укрепление институционального партнерства в сфере банковского дела, расширение обмена передовым международным опытом и информацией, организацию совместных инициатив по цифровому банкингу, финтех и инновационным финансовым технологиям, а также изучение глобального опыта в банковском секторе и обмен экспертами.