    Азербайджан и Корея подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию цифрового банкинга

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 16:11
    Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Федерация банков Кореи (KFB) подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в банковском секторе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

    Согласно информации, делегация АБА будет находиться с визитом в Корее до 28 ноября. В рамках визита запланированы встречи с ведущими финансовыми учреждениями Кореи.

    В первый день визита президент АБА Закир Нуриев и председатель KFB Чо Ён-бьёнг подписали Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в банковском секторе. В церемонии подписания также приняли участие исполнительный директор АБА Юнус Абдулов и представитель ЦБА.

    Документ предусматривает укрепление институционального партнерства в сфере банковского дела, расширение обмена передовым международным опытом и информацией, организацию совместных инициатив по цифровому банкингу, финтех и инновационным финансовым технологиям, а также изучение глобального опыта в банковском секторе и обмен экспертами.

    Azərbaycan və Koreya rəqəmsal bankçılığın inkişafı ilə bağlı Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Azerbaijan, Korea ink MoU on development of digital banking

