    Азербайджан и КНР обсудили перспективы сотрудничества на рынке капитала

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 15:26
    Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества на рынке капитала.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на своей странице в соцсети "Х".

    "В рамках рабочего визита в Китай мы встретились с председателем Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг У Цином и обменялись мнениями о состоянии рынка капитала и мерах по его дальнейшему развитию в двух странах, изменениях в рамках регулирования и контроля, применении инноваций в данной сфере и наблюдаемых технологических тенденциях ", - говорится в публикации.

    По его словам, также обсуждалась проделанная работа по страхованию инвесторов и поддержке участия индивидуальных инвесторов на рынках капитала.

    "На встрече мы поделились мнением о перспективах дальнейшего сотрудничества и совместных инициативах", - написал Кязымов.

