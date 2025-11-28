Азербайджан и КНР обсудили перспективы сотрудничества на рынке капитала

Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества на рынке капитала.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на своей странице в соцсети "Х".

"В рамках рабочего визита в Китай мы встретились с председателем Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг У Цином и обменялись мнениями о состоянии рынка капитала и мерах по его дальнейшему развитию в двух странах, изменениях в рамках регулирования и контроля, применении инноваций в данной сфере и наблюдаемых технологических тенденциях ", - говорится в публикации.

По его словам, также обсуждалась проделанная работа по страхованию инвесторов и поддержке участия индивидуальных инвесторов на рынках капитала.

"На встрече мы поделились мнением о перспективах дальнейшего сотрудничества и совместных инициативах", - написал Кязымов.