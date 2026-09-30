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    Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

    Финансы
    • 30 сентября, 2026
    • 13:59
    Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

    Азербайджанский инвестиционный холдинг (AİH) и китайский Silk Road Fund (SRF) создают Совместный инвестиционный фонд.

    Как сообщили Report в AİH, общий капитал фонда составит 7,5 млрд китайских юаней (около $1 млрд).

    Фонд будет финансировать инвестиционные проекты в Азербайджане, а также в других странах - участницах китайской инициативы "Один пояс, один путь". Он создаст рамки для совместного рассмотрения инвестиционных возможностей AİH и SRF и финансирования перспективных проектов. Новый механизм откроет дополнительные возможности для расширения инвестиционного сотрудничества и привлечения долгосрочного капитала в различные проекты.

    Создание фонда основано на Рамочном соглашении, подписанном между AİH и SRF в апреле 2025 года.

    Учреждение фонда - важный шаг в углублении инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. AİH и SRF планируют продолжить совместную работу по выявлению и финансированию проектов, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджанский инвестиционный холдинг Совместный Инвестфонд Китайская Народная Республика (КНР)
    Azərbaycan və Çin Birgə İnvestisiya Fondu yaradır
    Azerbaijan Investment Holding and Silk Road Fund to establish joint fund
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