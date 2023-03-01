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Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты

Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты.
Финансы
1 марта 2023 г. 11:36
Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты

Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Сегодня в рамках рабочей поездки в Казахстан мы встретились с председателем Национального банка Казахстана Галимжаном Пирматовым. В ходе встречи мы обсудили будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Казахстана.

На встрече также обсуждались текущая макроэкономическая ситуация, влияние глобальных экономических процессов на экономику страны, совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, развитие платежных систем, создание цифровой валюты и другие вопросы", - написал Кязымов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan mull creating digital currency
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan rəqəmsal valyutanın yaradılmasını müzakirə edib

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