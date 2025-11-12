Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности

Центробанк Азербайджана и Национальный банк Казахстана провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили вопросы повышения прозрачности финансовой отчетности и обмена современными практиками регулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, встреча состоялась в рамках укрепления сотрудничества между финансовыми регуляторами двух стран.

Во время интерактивного диалога стороны уделили особое внимание обмену опытом в сфере современных регуляторных инноваций в центральных банках, совершенствованию автоматизированных банковских информационных систем для консолидации финансовой отчётности, вопросам внедрения Международных стандартов финансовой отчетности, этапам реализации новых стандартов финансовой отчетности и повышению их эффективности.