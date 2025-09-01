Азербайджан и АБИИ обменялись совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве
Финансы
- 01 сентября, 2025
- 12:08
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) провели обмен подписанной совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве.
Как сообщает "Report", обмен состоялся при участии президента Ильхама Алиева и президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня.
Сегодня они провели встречу в китайском городе Тяньцзинь.
