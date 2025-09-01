    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    • 01 сентября, 2025
    • 12:08
    Азербайджан и АБИИ обменялись совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве

    Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) провели обмен подписанной совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве.

    Как сообщает "Report", обмен состоялся при участии президента Ильхама Алиева и президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня.

    Сегодня они провели встречу в китайском городе Тяньцзинь.

