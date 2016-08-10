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    Азербайджан готовит налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

    Будет снижен подоходный налог физических лиц, и налог на прибыль юридических лиц

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане может быть снижена налоговая нагрузка мелких и средних предпринимателей.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве налогов заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики и стратегических расследований министерства Шамиль Арабов. 

    По его словам, предложены изменения в законодательство в связи со снижением подоходного налога физических лиц, и налога на прибыль юридических лиц.

    Помимо этого, предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость, выплачиваемого малыми предпринимателями, освобождение от НДС всех импортируемых в Азербайджан услуг. 

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