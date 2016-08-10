Азербайджан готовит налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане может быть снижена налоговая нагрузка мелких и средних предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве налогов заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики и стратегических расследований министерства Шамиль Арабов.

По его словам, предложены изменения в законодательство в связи со снижением подоходного налога физических лиц, и налога на прибыль юридических лиц.

Помимо этого, предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость, выплачиваемого малыми предпринимателями, освобождение от НДС всех импортируемых в Азербайджан услуг.