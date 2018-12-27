Азербайджан экспортировал ненефтяные товары на 1,5 млрд долларов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года объемы экспорта Азербайджана составили 17,9 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В этом периоде объемы экспорта ненефтяного сектора Азербайджана в стоимостном выражении составили 1 млрд 532 млн долларов. Это на 145 млн долларов или 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период больше всего ненефтяных товаров экспортировалось в Россию - 555,4 млн долларов. Объемы ненефтяного экспорта в Турцию составили 321,3 млн долларов, Швейцарию - 123,3 млн, Грузию - 117,1 млн, Казахстан - 41,1 млн. Экспорт в Россию в годовом сравнении увеличился на 12%, Турцию – 22%, Казахстан - 42%, в Швейцарию сократился на 8%, Грузию - 3%.

Первое место среди экспортированных за 11 месяцев товаров ненефтяного сектора занимают помидоры (162,2 млн долларов), 2-е место - золото (107,2 млн долларов) и 3-е место – хурма (89,1 млн долларов).

Экспортная стоимость фруктов и овощей в январе-ноябре составила 495 млн долларов, пластмассы и изделий из пластмассы - 110,3 млн долларов, алюминия и изделий из алюминия - 106,6 млн долларов, электроэнергии – 65 млн долларов, черных металлов и изделий из них - 78,9 млн долларов, хлопкового волокна - 70,9 млн долларов, товаров химической промышленности – 73,3 млн долларов, хлопковой пряжи - 21,3 млн долларов.

В ноябре этого года объемы экспорта ненефтяного сектора Азербайджане в стоимостном выражении составили 181 млн долларов. В ноябре больше всего ненефтяных товаров экспортировалось в Россию - 88,4 млн долларов. Затем следуют Турция - 27,5 млн долларов, Грузия - 10,6 млн, Швейцария - 8,9 млн, Украина - 7,8 млн.

Первое место в структуре экспорта в этом периоде занимает хурма (45,2 млн долларов), 2-е – очищенный фундук (14,5 млн долларов) и 3-е – помидоры (12,3 млн долларов).