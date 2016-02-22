 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Azerbaijan Industry Bank увеличил проценты за просрочку платежей

    Банк вновь пересмотрел тарифную политику

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Azerbaijan Industry Bank вновь пересмотрел тарифную политику. Банк внес изменения в процентные ставки и комиссионные по кредитным картам.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, процентные ставки по кредитным картам увеличены с 2% до 2,25%, начисление процентов за просроченные платежи - с 3% до 4%. 

    Для окончательной оплаты предоставляется 10 дневная отсрочка, минимальная сумма оплаты - 25%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi