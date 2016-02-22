​Azerbaijan Industry Bank увеличил проценты за просрочку платежей

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Azerbaijan Industry Bank вновь пересмотрел тарифную политику. Банк внес изменения в процентные ставки и комиссионные по кредитным картам.
Как сообщает Report со ссылкой на банк, процентные ставки по кредитным картам увеличены с 2% до 2,25%, начисление процентов за просроченные платежи - с 3% до 4%.
Для окончательной оплаты предоставляется 10 дневная отсрочка, минимальная сумма оплаты - 25%.
Nərmin RəhimovaАвтор новости