​Azerbaijan Industry Bank увеличил проценты за просрочку платежей

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Azerbaijan Industry Bank вновь пересмотрел тарифную политику. Банк внес изменения в процентные ставки и комиссионные по кредитным картам.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, процентные ставки по кредитным картам увеличены с 2% до 2,25%, начисление процентов за просроченные платежи - с 3% до 4%.

Для окончательной оплаты предоставляется 10 дневная отсрочка, минимальная сумма оплаты - 25%.