Азер Мурсагулов: Внутренний долг Азербайджана равен 2,6 % ВВП

По итогам I квартала текущего года внутренний государственный долг Азербайджана составил 2,6 млрд манатов, что составляет 2,6% ВВП страны.

По итогам I квартала текущего года внутренний государственный долг Азербайджана составил 2,6 млрд манатов, что составляет 2,6% ВВП страны.

Как передает Report, об этом сообщил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Минфине Азер Мурсагулов.

По его словам, на начало этого месяца внешний государственный долг Азербайджана составил 7,4 млрд долларов США, что составляет 12,5% ВВП.

"Эти показатели ниже, чем в большинстве стран региона. В настоящее время доля государственного долга Азербайджана к ВВП составляет чуть более 15%. Кроме того, совокупная стоимость государственных гарантий, предоставленных Азербайджаном, составляет 1,8 млрд манатов. Это равно 1,6% ВВП. С учетом этого отношение нашего госдолга к ВВП чуть ниже 17%", - сказал А.Мурсагулов.

По его словам, в структуру внешнего госдолга входят долгосрочные заимствования, привлекаемые международными финансовыми институтами: "Срок погашения составляет в среднем 7-8 лет. Срок погашения внутренних заимствований превышает 2 года. Сегодня у нас достаточно ресурсов. Но наряду с этим в некоторых случаях мы можем привлекать заимствования из-за рубежа".