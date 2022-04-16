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Азер Мурсагулов: Внутренний долг Азербайджана равен 2,6 % ВВП

Азер Мурсагулов: Внутренний долг Азербайджана равен 2,6 % ВВП По итогам I квартала текущего года внутренний государственный долг Азербайджана составил 2,6 млрд манатов, что составляет 2,6% ВВП страны.
Финансы
16 апреля 2022 г. 13:14
Азер Мурсагулов: Внутренний долг Азербайджана равен 2,6 % ВВП

По итогам I квартала текущего года внутренний государственный долг Азербайджана составил 2,6 млрд манатов, что составляет 2,6% ВВП страны.

Как передает Report, об этом сообщил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Минфине Азер Мурсагулов.

По его словам, на начало этого месяца внешний государственный долг Азербайджана составил 7,4 млрд долларов США, что составляет 12,5% ВВП.

"Эти показатели ниже, чем в большинстве стран региона. В настоящее время доля государственного долга Азербайджана к ВВП составляет чуть более 15%. Кроме того, совокупная стоимость государственных гарантий, предоставленных Азербайджаном, составляет 1,8 млрд манатов. Это равно 1,6% ВВП. С учетом этого отношение нашего госдолга к ВВП чуть ниже 17%", - сказал А.Мурсагулов.

По его словам, в структуру внешнего госдолга входят долгосрочные заимствования, привлекаемые международными финансовыми институтами: "Срок погашения составляет в среднем 7-8 лет. Срок погашения внутренних заимствований превышает 2 года. Сегодня у нас достаточно ресурсов. Но наряду с этим в некоторых случаях мы можем привлекать заимствования из-за рубежа".

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Версия на азербайджанском языке Azər Mursaqulov: "Azərbaycanın daxili borclanması ÜDM-nin 2,6 %-i qədərdir"

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