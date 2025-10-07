Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азер Мурсагулов: Азербайджан в отношении госдолга сохраняет устойчивую и прочную позицию

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 12:16
    Азер Мурсагулов: Азербайджан в отношении госдолга сохраняет устойчивую и прочную позицию

    Азербайджан в отношении к государственному долгу сохраняет устойчивую и прочную позицию.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    По его словам, многие страны сегодня сталкиваются с серьезными фискальными проблемами из-за высокого уровня задолженности, который создает значительные угрозы для макроэкономической стабильности и ограничивает перспективы роста.

    "Всего лишь в прошлом году мировой уровень госдолга достиг и превысил 100 трлн долларов США, что составляет около 90% мирового ВВП. И это в тот момент, когда, несмотря на наблюдаемую тенденцию снижения процентных ставок, они все же остаются высокими, увеличивая стоимость обслуживания долга, что, в свою очередь, значительно ограничивает возможности стран выделять необходимые средства на социальные программы, а также сокращает их фискальное пространство для инвестиций в критически важную производительную инфраструктуру.

    Могу отметить, что Азербайджан в этом отношении сохраняет устойчивую и прочную позицию. По состоянию на третий квартал 2025 года наш совокупный долг составляет почти 19,6% ВВП, что является довольно низким показателем по любым меркам. Из этой суммы 33% приходится на внешний долг, тогда как 67% - на внутренний. Это стало результатом стратегического подхода, инициированного еще в 2018 году с принятием первой в истории стратегии управления государственным долгом", - заявил А. Мурсагулов.

    Германо-Азербайджанская конференция по экспортному финансированию Минфин Азер Мурсагулов госдолг

    Последние новости

    12:35

    Сборная Азербайджана по шпаге вышла в финал III Игр СНГ

    Командные
    12:33

    Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетики

    Энергетика
    12:32

    Возбуждено уголовное дело по факту ножевого нападения на сотрудницу TƏBİB - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:31

    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:29

    Заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС пройдет в Албании

    Милли Меджлис
    12:27

    Синоптики прогнозируют для Баку и Абшерона пасмурную погоду без осадков

    Экология
    12:27

    В НАНА создается Академия молодежи

    Наука и образование
    12:25
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Габале

    Внешняя политика
    12:24

    Грузия не намерена высылать послов западных стран несмотря на их позицию

    В регионе
    Лента новостей