Азер Мурсагулов: Азербайджан в отношении госдолга сохраняет устойчивую и прочную позицию

Азербайджан в отношении к государственному долгу сохраняет устойчивую и прочную позицию.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

По его словам, многие страны сегодня сталкиваются с серьезными фискальными проблемами из-за высокого уровня задолженности, который создает значительные угрозы для макроэкономической стабильности и ограничивает перспективы роста.

"Всего лишь в прошлом году мировой уровень госдолга достиг и превысил 100 трлн долларов США, что составляет около 90% мирового ВВП. И это в тот момент, когда, несмотря на наблюдаемую тенденцию снижения процентных ставок, они все же остаются высокими, увеличивая стоимость обслуживания долга, что, в свою очередь, значительно ограничивает возможности стран выделять необходимые средства на социальные программы, а также сокращает их фискальное пространство для инвестиций в критически важную производительную инфраструктуру.

Могу отметить, что Азербайджан в этом отношении сохраняет устойчивую и прочную позицию. По состоянию на третий квартал 2025 года наш совокупный долг составляет почти 19,6% ВВП, что является довольно низким показателем по любым меркам. Из этой суммы 33% приходится на внешний долг, тогда как 67% - на внутренний. Это стало результатом стратегического подхода, инициированного еще в 2018 году с принятием первой в истории стратегии управления государственным долгом", - заявил А. Мурсагулов.