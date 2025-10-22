Азер Байрамов: За 20 лет сводный бюджет страны вырос более чем в 17 раз

За последние 20 лет доходы сводного бюджета Азербайджана увеличились в 14 раз, а расходы - более чем в 17 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов на научно-практической конференции парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"За этот период бюджетные расходы на душу населения выросли более чем в 14 раз", - отметил он.

Кроме того, по словам замминистра, в 2003 году в структуре госдолга Азербайджана 89% приходилось на внешний, а 11% - на внутренний, сегодня же эти показатели составляют соответствено 33% и 67%.