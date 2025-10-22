İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:43
    Azər Bayramov: Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb

    Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 14 dəfə, xərcləri isə 17 dəfədən çox artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin müavini Azər Bayramov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin elmi-praktik konfransında bildirib.

    "Bu dövrdə adambaşına büdcə xərcləri 14 dəfədən çox artıb", - deyə nazir müavini qeyd edib.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, əgər 2003-cü ildə Azərbaycanın dövlət borcunun 89 %-i xarici, 11 %-i daxili borcun payına düşürdüsə, bu gün 33 %-i xarici, 67 %-i daxili borcun payına düşür.

