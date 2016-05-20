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    ​Аттестационная комиссия Палаты надзора за финансовыми рынками приступила к деятельности

    Комиссия проведет аттестацию руководящих сотрудников банков

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Аттестационная комиссия Палаты надзора за финансовыми рынками в составе 7 человек приступила к деятельности. Как сообщает Report со ссылкой на Палату, на первом заседании Аттестационной комиссии состоялась аттестация трех банковских администраторов, и каждый кандидат признан соответствующим должности, на которую претендует.

    Отметим, что Аттестационная комиссия проведет аттестацию членов правления действующих в Азербайджане банков и филиалов зарубежных банков, руководителей и главных бухгалтеров департаментов внутреннего аудита, руководящих сотрудников инвестиционных компаний, фондовых бирж, клиринговых организаций и депозитариев инвестиционных фондов.

    Аттестация руководящих работников страховых компаний (членов советов директоров, правлений и ревизионных комиссий, глав и главных бухгалтеров служб внутреннего аудита), лиц, занимающихся актуарной деятельностью, страховых агентов или их руководителей, лиц, оказывающих инвестиционные услуги, будет проведена посредством тестов. 

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