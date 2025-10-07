Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 раза

ОАО Atasığorta планирует сократить уставный капитал на 48,2% - с 15,95 млн манатов до 8 млн 255,72 тыс. манатов.

Как сообщает "Report", снижение капитала произойдет за счет уменьшения номинальной стоимости 638 тыс. находящихся в обращении акций компании - с 25 манатов до 12,94 манатов.

Напомним, что Atasığorta функционирует с 2004 года и входит в ООО "АтаХолдинг". 100% акций компании принадлежат упомянутому холдингу.