    Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 раза

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 09:23
    ОАО Atasığorta планирует сократить уставный капитал на 48,2% - с 15,95 млн манатов до 8 млн 255,72 тыс. манатов.

    Как сообщает "Report", снижение капитала произойдет за счет уменьшения номинальной стоимости 638 тыс. находящихся в обращении акций компании - с 25 манатов до 12,94 манатов.

    Напомним, что Atasığorta функционирует с 2004 года и входит в ООО "АтаХолдинг". 100% акций компании принадлежат упомянутому холдингу.

    "Atasığorta" nizamnamə kapitalını azaldır

