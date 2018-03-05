Atabank предлагает новый кредитный продукт

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Atabank предоставил клиентам возможность получить кредит «Ломбард» на выгодных условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, для получения кредита не требуется справка с работы или поручитель.

Клиенты могут обратиться в любой филиал банка только с удостоверением личности и за короткое время получить деньги, оставив в залог золотые ювелирные изделия. При окончательной оплате кредита залог в полном объеме возвращается владельцу.

Максимальная сумма кредита - 10 тыс. манатов, процентная ставка - 22-26% годовых, срок кредита - до 36 месяцев.

Напоминаем, что у Atabank есть такие выгодные кредитные продукты как «Экспресс», «Классичесский» и Автокредит. Кредитными картами Atabank можно расплачиваться по всему миру.

Функционирующий с 1993 года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.