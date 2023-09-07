ASCO произвело первые процентные выплаты по облигациям

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) направило 3 млн долларов США на первые купонные выплаты по облигациям.

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) направило 3 млн долларов США на первые купонные выплаты по облигациям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Облигации ASCO общей стоимостью 100 млн долларов США и номинальной стоимостью 1000 долларов США каждая были выпущены в обращение сроком на 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%, которые будут выплачиваться каждые 6 месяцев.

Подписка на облигации ASCO началась 29 декабря 2022 года и продлилась до 28 февраля 2023 года.

Доходы от облигаций направлены на расширение деятельности ASCO в международных водах.