ASCO произвело первые процентные выплаты по облигациям 

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) направило 3 млн долларов США на первые купонные выплаты по облигациям.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Облигации ASCO общей стоимостью 100 млн долларов США и номинальной стоимостью 1000 долларов США каждая были выпущены в обращение сроком на 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%, которые будут выплачиваться каждые 6 месяцев.
Подписка на облигации ASCO началась 29 декабря 2022 года и продлилась до 28 февраля 2023 года.
Доходы от облигаций направлены на расширение деятельности ASCO в международных водах.