Ариф Пашаев увеличил свою долю в PASHA Bank

Изменилось распределение долей акционеров ОАО PASHA Bank.
Как сообщает Report, это произошло в результате повышения уставного капитала банка на 21 511 800 манатов или на 6,5% - с 333 000 000 до 354 511 800 манатов.
Так, 49 из 646 новых акций номинальной стоимостью 33 300 манатов, выпущенных в обращение PASHA Bank в целях повышения капитала, приобрел основной акционер банка – ООО PASHA Holding, 597 акций купил другой акционер – Ариф Пашаев. Третий акционер - ООО Ador не участвовал в процессе.
В результате доля Pasha Holding в PASHA Bank снизилась с 60% до 56,82%, Ador - с 30% до 28,18%. А доля Пашаева выросла с 10% до 15%.
Напомним, что PASHA Bank был создан в 2007 году.
|
Распределение долей акционеров PASHA Bank
|
Акционеры
|
До
|
Сейчас
|
Количество акций
|
Процентное соотношение
|
Количество акций
|
Процентное соотношение
|
ООО PASHA Holding
|
6 000
|
60,00%
|
6 049
|
56,82%
|
ООО Ador
|
3 000
|
30,00%
|
3 000
|
28,18%
|
Ариф Пашаев
|
1 000
|
10,00%
|
1 597
|
15,00%
|
Всего
|
10 000
|
100,00%
|
10 646
|
100,00%
|
Уставный капитал
|
333 000 000 маната
|
354 511 800 манатов