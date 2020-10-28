Ариф Пашаев увеличил свою долю в PASHA Bank

Изменилось распределение долей акционеров ОАО PASHA Bank

Изменилось распределение долей акционеров ОАО PASHA Bank.

Как сообщает Report, это произошло в результате повышения уставного капитала банка на 21 511 800 манатов или на 6,5% - с 333 000 000 до 354 511 800 манатов.

Так, 49 из 646 новых акций номинальной стоимостью 33 300 манатов, выпущенных в обращение PASHA Bank в целях повышения капитала, приобрел основной акционер банка – ООО PASHA Holding, 597 акций купил другой акционер – Ариф Пашаев. Третий акционер - ООО Ador не участвовал в процессе.

В результате доля Pasha Holding в PASHA Bank снизилась с 60% до 56,82%, Ador - с 30% до 28,18%. А доля Пашаева выросла с 10% до 15%.

Напомним, что PASHA Bank был создан в 2007 году.