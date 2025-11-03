Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

По решению правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия ООО "Кредитный союз İnci Kredo".

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно информации, таким образом количество кредитных союзов с лицензией в стране сократилось до 35.

Напомним, что "Кредитный союз İnci Kredo" был создан в 2011 году. Его уставной капитал составляет 5,5 тыс. манатов. Кредитный союз осуществлял деятельность в Баку.