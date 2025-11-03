Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 03 ноября, 2025
    • 13:08
    По решению правления Центрального банка Азербайджана аннулирована лицензия ООО "Кредитный союз İnci Kredo".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

    Согласно информации, таким образом количество кредитных союзов с лицензией в стране сократилось до 35.

    Напомним, что "Кредитный союз İnci Kredo" был создан в 2011 году. Его уставной капитал составляет 5,5 тыс. манатов. Кредитный союз осуществлял деятельность в Баку.

    "İnci Kredo Kredit İttifaqı"nın lisenziyası ləğv olunub

