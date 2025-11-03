İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "İnci Kredo Kredit İttifaqı"nın lisenziyası ləğv olunub

    Maliyyə
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:47
    İnci Kredo Kredit İttifaqının lisenziyası ləğv olunub

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin qərarı ilə "İnci Kredo Kredit İttifaqı" MMC-nin lisenziyası ləğv olunub.

    "Report" bu barədə tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bununla da ölkədə lisenziyası olan kredit ittifaqlarının sayı 35-ə düşüb.

    Xatırladaq ki, "İnci Kredo Kredit İttifaqı" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 5,5 min manatdır. Kredit ittifaqı Bakıda fəaliyyət göstərib.

    İnci Kredo kredit ittifaqları
    Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci Kredo

    Son xəbərlər

    13:33

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununa təyinat alan hakim ötən ay Azərbaycan millisinin matçını idarə edib

    Futbol
    13:28

    Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edib

    Digər ölkələr
    13:19

    Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcək

    Hərbi
    13:19

    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    13:13

    Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olub

    Futbol
    13:12

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son dörd ayda 11 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    13:04

    İspaniya kralı 18 ildən sonra ilk dəfə Çinə dövlət səfəri edəcək

    Digər ölkələr
    12:57

    "Anglo Asian Mining Plc" Qarabağdakı mədəndən mis konsentratının satışına dair müqavilə bağlayıb

    Sənaye
    12:54
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Pakistanda tanıdılıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti