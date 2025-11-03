"İnci Kredo Kredit İttifaqı"nın lisenziyası ləğv olunub
Maliyyə
- 03 noyabr, 2025
- 12:47
Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin qərarı ilə "İnci Kredo Kredit İttifaqı" MMC-nin lisenziyası ləğv olunub.
"Report" bu barədə tənzimləyici quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla da ölkədə lisenziyası olan kredit ittifaqlarının sayı 35-ə düşüb.
Xatırladaq ki, "İnci Kredo Kredit İttifaqı" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 5,5 min manatdır. Kredit ittifaqı Bakıda fəaliyyət göstərib.
