    Президент: Война между Арменией и Азербайджаном в политическом контексте завершилась в 2025 году

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:11
    Президент: Война между Арменией и Азербайджаном в политическом контексте завершилась в 2025 году

    Прошлый год действительно может считаться историческим. Потому что именно в минувшем 2025 году с политической точки зрения был положен конец войне между Арменией и Азербайджаном, и мы уже несколько месяцев живем в условиях мира.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "Мы учимся тому, что означает жить в условиях мира", - отметил глава государства, подчеркнув, что Азербайджан закрепил одержанную на поле боя блестящую Победу в политической плоскости и в офисе номер один в мире.

    "Это, конечно же, станет одним из запоминающихся событий в истории нашей независимости, я бы сказал, одним из главных событий. С этой точки зрения, минувший год можно считать очень успешным и историческим для нашей страны, для нашего народа, и я уверен, что отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира", - добавил президент Азербайджана.

    Ильхам Алиев интервью
    İlham Əliyev: 2025-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə siyasi nöqteyi-nəzərdən son qoyuldu
    President Ilham Aliyev: 2025 saw the end of the Azerbaijan-Armenia war from a political perspective

