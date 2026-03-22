Анна Бьерде призвала страны продолжать реформы на фоне глобальной нестабильности

Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах, несмотря на рост глобальной нестабильности и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявила управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде на Форуме развития Китая в Пекине.

По ее словам, текущие события в регионе уже приводят к росту цен на топливо и удобрения, что может замедлить экономический рост, повлиять на занятость, усилить инфляцию и ухудшить продовольственную безопасность.

"Однако справиться с этой неопределенностью - лишь половина задачи. Странам необходимо продолжать вкладываться в реформы", - подчеркнула она.

Бьерде отметила, что в ближайшие 10–15 лет мировой рынок труда увеличится на 1,2 млрд человек, однако, по прогнозам, будет создано лишь около 400 млн рабочих мест.

Она также указала, что бюджетные реформы не должны означать жесткую экономию, а должны быть направлены на сохранение возможностей для инвестиций в развитие и устойчивость экономики.

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2026 году составит около 2,5%, а в развивающихся странах - примерно 4%, чего недостаточно для сокращения разрыва с развитыми экономиками.

Бьерде подчеркнула необходимость инвестиций в энергетику, транспорт, цифровизацию, образование и здравоохранение, а также создания благоприятной и предсказуемой бизнес-среды.

Кроме того, она отметила важность привлечения частного капитала, поскольку масштаб задачи по созданию рабочих мест значительно превышает возможности государственных ресурсов.