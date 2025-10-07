Анар Керимов: Валютные резервы Азербайджана достигли $80 млрд
Финансы
- 07 октября, 2025
- 16:05
Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 80 млрд долларов.
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).
По его словам, внешний госдолг страны составляет около 5 млрд долларов. "Таким образом наши валютные резервы в 16 раз превышают государственный долг", - подчеркнул замминистра.
Керимов отметил, что финансовая устойчивость Азербайджана признана тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами - Moody's, Fitch и S&P, а прогноз по стране повышен до уровней "позитивный" и "стабильный".
Последние новости
16:43
ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансированиеФинансы
16:42
В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДСФинансы
16:36
Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMISДругие страны
16:34
AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензированиеФинансы
16:33
Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в ГабалеВнешняя политика
16:32
В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"Внешняя политика
16:27
Фото
III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронзаКомандные
16:23
В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкамВ регионе
16:18