    Анар Керимов: Валютные резервы Азербайджана достигли $80 млрд

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 16:05
    Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 80 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).

    По его словам, внешний госдолг страны составляет около 5 млрд долларов. "Таким образом наши валютные резервы в 16 раз превышают государственный долг", - подчеркнул замминистра.

    Керимов отметил, что финансовая устойчивость Азербайджана признана тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами - Moody's, Fitch и S&P, а прогноз по стране повышен до уровней "позитивный" и "стабильный".

