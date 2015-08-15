​Американские фондовые индексы выросли

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ 14 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,40% и составил 17 477,40 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,39% - до 2 091,54 пунктов, Nasdaq - на 0,29% - до 5 048,23 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,27% - до 6 550,74 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,61% - до 4 956,47 пунктов, германский DAX - на 0,27% - до 10 985,14 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,13% и составила 1 114,70 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1109 (-0,40%).