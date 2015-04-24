Американские фондовые индексы выросли

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 23 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones повысился на 0,11% и составил 18 058,69 пункта, индекс S&P 500 на 0,24% - до 2 112,93 пункта, а Nasdaq подорожал на 0,41% - до 5 056,06 пункта.

Как сообщает Report, а европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,36% - до 6 940,64 пункта, Германский DAX подорожал на 1,21% - до 11 723,67 пункта, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,62% - до 5 178,91 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,37% и составила 1 190,90 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0792 доллара (+0,82%).