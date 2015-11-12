​Американские фондовые индексы подешевели

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,32% и составил 17 702,22 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,32% - до 2 075,00 пунктов, Nasdaq снизился на 0,32% - до 5 067,02 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,35% - до 6 297,20 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,82% - до 4 952,51 пунктов, германский DAX - на 0,70% - до 10 907,87 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,40% и составила 1 086,90 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0754 (+0,12%).