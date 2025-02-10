О нас

Американская Hyatt купит Playa Hotels за $2,6 млрд

Американская Hyatt купит Playa Hotels за $2,6 млрд Американская Hyatt Hotels Corp., владелец сети гостиниц, заключила соглашение о покупке всех находящихся в обращении акций Playa Hotels Resorts N.V. по цене $13,5 за акцию.
Финансы
10 февраля 2025 г. 17:34
Американская Hyatt купит Playa Hotels за $2,6 млрд

Американская Hyatt Hotels Corp., владелец сети гостиниц, заключила соглашение о покупке всех находящихся в обращении акций Playa Hotels & Resorts N.V. по цене $13,5 за акцию.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Hyatt.

Общая сумма сделки составит около $2,6 млрд. Эта сумма включает примерно $900 млн долговых обязательств Playa, но не учитывает ее денежные средства.

Playa является ведущим владельцем и оператором работающих по системе "все включено" курортов в Мексике, Доминиканской Республике и на Ямайке.

В настоящее время Hyatt является бенефициарным владельцем 9,4% находящихся в обращении акций Playa.

Ожидается, что при условии одобрения акционерами Playa, а также получения необходимых разрешений сделка будет закрыта до конца текущего года.

Hyatt рассчитывает профинансировать приобретение за счет нового долгового финансирования, 80% которого компания намерена погасить за счет поступлений от продажи активов.

Котировки акций Hyatt снижаются на 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 4,2% до $15,75 млрд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi