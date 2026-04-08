Allianz Trade повысила рейтинг Азербайджана на фоне Ближневосточного конфликта

Международная страховая и риск-менеджмент компания Allianz Trade на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и нарушений судоходства в Ормузском проливе пересмотрела страновой рейтинг Азербайджана в сторону улучшения - с уровня C1 до B1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Allianz Trade.

Специалисты Allianz подчеркивают, что сложившаяся обстановка в целом спровоцировала масштабную переоценку рисков неплатежей, причем число понижений рейтингов государств оказалось выше числа повышений.

"Мы понизили прогноз по рискам неплатежей для пяти экономик (Кувейт (с В1 до В2), Катар (с ВВ1 до ВВ2), Сербия (с В2 до В3), Великобритания (с АА1 до А1) и ОАЭ (с А1 до А2) и повысили его только для трех (Азербайджан, Коста-Рика (с ВВ1 до А1) и Казахстан (с С3 до С2)", - говорится в сообщении компании.

В большинстве рейтинговых шкал буквенные обозначения располагаются по принципу убывания надежности: A - наивысшая надежность, B - средний уровень, C - повышенный риск, D - дефолт либо преддефолтное состояние. Снижение рейтингов вызвано либо эффектами первого порядка (удорожание сырья и перебои с поставками, угрожающие рентабельности), либо внутренними факторами уязвимости, в частности фискальной ситуацией в Великобритании. Страны с "тройным дефицитом" - энергетическим, по текущему счету и бюджетным - в наибольшей степени ощутят на себе эффекты второго порядка. Прежде всего это затрагивает Украину, Иорданию, Пакистан, Кению и Эфиопию, далее следуют Гана, Египет, Шри-Ланка, Турция и Марокко.

"В Азии мы пристально наблюдаем за Индонезией, Таиландом, Филиппинами и Тайванем. Эффекты третьего порядка становятся все более ощутимыми: темпы наращивания золотовалютных резервов замедлились, а ужесточение условий внешнего финансирования начинает выражаться в росте премий за суверенный риск и удорожании обслуживания долга. Это в особенности актуально для государств, расположенных вблизи зоны конфликта, а также для тех, где недостаточные внешние буферы и политические ограничения усугубляют уязвимость (к примеру, валовые резервы Турции сократились на 25%)", - указывается в сообщении.

Аналитики констатируют, что на страновом уровне понижения рейтингов сконцентрированы среди экономик, непосредственно затронутых шоком в Ормузском проливе либо испытывающих комплекс внутренних проблем.

"Казахстан и Азербайджан извлекают выгоду из стабильного спроса на углеводороды и улучшения своего геополитического позиционирования. В случае Азербайджана также фиксируется снижение политических рисков вследствие региональной нормализации", - подчеркивают эксперты.