Али Масимли: Необходимо снизить процентные ставки

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Для того, чтобы заработала модель, отраженная в законопроекте "Об обременении движимого имущества", необходимо снизить процентные ставки по кредитам.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Али Масимли в ходе обсуждения законопроекта "Об обременении движимого имущества" на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Закон направлен на расширение доступа малых и средних предпринимателей, малоимущих слоев к финансовым ресурсам. Закон надо упростить. Надо раскрыть смысл некоторых выражений. Например, что означает "открытие обременения для 3-го лица"? Не каждый поймет это. Нужно внести ясность в цель закона, дополнить соответствующей статьей. Целью же является расширение возможностей получения кредита под залог движимого имущества, расширение доступа малых и средних предпринимателей, малоимущих слоев к финансовым ресурсам и, как результат, повышение финансовой активности", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что доходы населения растут на 5-6%, уровень инфляции составляет 12-13%, уровень жизни падает: "Люди вынуждены продавать взятые в кредит товары вместо того, чтобы использовать их".