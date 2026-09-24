Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Али Асадов: В госбюджете на 2027г доля соцориентированных расходов составит 44%

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 16:00
    Али Асадов: В госбюджете на 2027г доля соцориентированных расходов составит 44%

    В государственном бюджете на 2027 год доля социально ориентированных расходов составит 44%.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров.

    По его словам, в последние годы в Азербайджане последовательно проводились реформы, направленные на повышение социальной защиты и благосостояния населения. В частности, увеличивались социальные выплаты, пенсии и заработные платы.

    При этом одним из основных приоритетов бюджета остаются укрепление оборонного потенциала и обеспечение национальной безопасности. По словам Асадова, в 2027 году на оборону и национальную безопасность будет направлено 8,8 млрд манатов, или 21% расходов госбюджета.

    Он также отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре продолжаются масштабные восстановительные работы и создаются условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции.

    После Отечественной войны возвращение бывших вынужденных переселенцев обеспечено в 47 населенных пунктов - 10 городов, 3 поселка и 34 села. В настоящее время на освобожденных территориях проживают, работают и получают образование более 93 тыс. человек, добавил Асадов.

    Премьер сообщил, что в госбюджете на 2027 год предусмотрены достаточные средства на реализацию инвестиционных проектов и государственных программ. В 2025 году и за истекший период 2026 года были приняты программы в сферах водных ресурсов, транспорта, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и туризма.

    Он также отметил, что 22 сентября была принята Государственная программа на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. Программа предусматривает развитие металлургии, расширение производственного и экспортного потенциала, повышение конкурентоспособности ненефтяной промышленности и создание новых рабочих мест.

    Али Асадов Государственный бюджет Азербайджана Восстановление освобожденных территорий
    Baş nazir: "Gələn ilin dövlət büdcəsində sosialyönlü xərclərin payı 44 % olacaq"
    Ali Asadov: Socially oriented spending to account for 44% of Azerbaijan's 2027 state budget
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:32

    Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    21:05

    ЦАХАЛ заявил об атаках на радикалов в Газе и юге Ливана

    Другие страны
    20:58

    Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"

    Формула 1
    20:41

    Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    20:19

    Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:06

    Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43
    Видео

    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Внутренняя политика
    19:36

    Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силой

    В регионе
    19:24

    В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья

    Происшествия
    Лента новостей