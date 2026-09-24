Али Асадов: В госбюджете на 2027г доля соцориентированных расходов составит 44%

В государственном бюджете на 2027 год доля социально ориентированных расходов составит 44%.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров.

По его словам, в последние годы в Азербайджане последовательно проводились реформы, направленные на повышение социальной защиты и благосостояния населения. В частности, увеличивались социальные выплаты, пенсии и заработные платы.

При этом одним из основных приоритетов бюджета остаются укрепление оборонного потенциала и обеспечение национальной безопасности. По словам Асадова, в 2027 году на оборону и национальную безопасность будет направлено 8,8 млрд манатов, или 21% расходов госбюджета.

Он также отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре продолжаются масштабные восстановительные работы и создаются условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции.

После Отечественной войны возвращение бывших вынужденных переселенцев обеспечено в 47 населенных пунктов - 10 городов, 3 поселка и 34 села. В настоящее время на освобожденных территориях проживают, работают и получают образование более 93 тыс. человек, добавил Асадов.

Премьер сообщил, что в госбюджете на 2027 год предусмотрены достаточные средства на реализацию инвестиционных проектов и государственных программ. В 2025 году и за истекший период 2026 года были приняты программы в сферах водных ресурсов, транспорта, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и туризма.

Он также отметил, что 22 сентября была принята Государственная программа на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. Программа предусматривает развитие металлургии, расширение производственного и экспортного потенциала, повышение конкурентоспособности ненефтяной промышленности и создание новых рабочих мест.