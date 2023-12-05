Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились

Премьер-министр Али Асадов назвал снижение темпов инфляции одним из положительных макроэкономических показателей в Азербайджане.

Премьер-министр Али Асадов назвал снижение темпов инфляции одним из положительных макроэкономических показателей в Азербайджане.

Как передает Report, об этом глава правительства заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, снижению инфляции поспособствовали антиинфляционные меры правительства, снижение цен на мировых продовольственных рынках, а также поддержка курсовой стабильности положительным сальдо платежного баланса.

"Прогнозируется, что к концу 2023 года среднегодовая инфляция снизиться до однозначной цифры. Согласно предварительным данным Госкомстата, за 11 месяцев 2023 года среднегодовая инфляция составила 9,4%", - отметил он.

Асадов добавил, что созданная при Кабинете министров рабочая группа по мониторингу инфляции и цен проводит важную работу по исследованию и анализу инфляционных процессов и их причин.