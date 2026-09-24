Али Асадов назвал главные приоритеты развития Азербайджана на фоне новых вызовов

Предстоящий среднесрочный период – 2027-2030 годы – ставит перед страной новые стратегические задачи и цели с учетом сложных геополитических и экономических процессов в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров, прошедшем под его председательством.

По словам главы правительства, последовательная политика президента Ильхама Алиева и его многоплановая дипломатическая деятельность в течение прошедшей части этого года открывают новые возможности для дальнейшего развития Азербайджана.

Асадов отметил, что страна продолжает продвигать повестку, направленную на укрепление устойчивого мира и стабильности в регионе. При этом восстановление освобожденных от оккупации территорий, Великое возвращение, диверсификация экономики и долгосрочное развитие страны остаются в числе основных приоритетов.

"Следующий среднесрочный период, охватывающий 2027-2030 годы, формирует перед страной новые стратегические вызовы и цели, с учетом сложных геополитических и экономических процессов в регионе, а также глобальных тенденций развития. Это требует эффективного использования имеющихся возможностей с учетом приоритетов государственной политики и дальнейшего укрепления готовности к возможным рискам", - подчеркнул премьер-министр.

Важную роль в решении этих задач, по его словам, играет эффективная бюджетная и фискальная политика. В предстоящий период необходимо правильно распределять финансовые ресурсы по ключевым направлениям, сохранять социально-экономическую стабильность и реализовывать стратегические цели развития.

"Такой подход требует тесной увязки финансового планирования с долгосрочными приоритетами развития страны и действующими стратегическими документами", - сказал Асадов.