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    Али Асадов назвал главные приоритеты развития Азербайджана на фоне новых вызовов

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 15:37
    Али Асадов назвал главные приоритеты развития Азербайджана на фоне новых вызовов

    Предстоящий среднесрочный период – 2027-2030 годы – ставит перед страной новые стратегические задачи и цели с учетом сложных геополитических и экономических процессов в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров, прошедшем под его председательством.

    По словам главы правительства, последовательная политика президента Ильхама Алиева и его многоплановая дипломатическая деятельность в течение прошедшей части этого года открывают новые возможности для дальнейшего развития Азербайджана.

    Асадов отметил, что страна продолжает продвигать повестку, направленную на укрепление устойчивого мира и стабильности в регионе. При этом восстановление освобожденных от оккупации территорий, Великое возвращение, диверсификация экономики и долгосрочное развитие страны остаются в числе основных приоритетов.

    "Следующий среднесрочный период, охватывающий 2027-2030 годы, формирует перед страной новые стратегические вызовы и цели, с учетом сложных геополитических и экономических процессов в регионе, а также глобальных тенденций развития. Это требует эффективного использования имеющихся возможностей с учетом приоритетов государственной политики и дальнейшего укрепления готовности к возможным рискам", - подчеркнул премьер-министр.

    Важную роль в решении этих задач, по его словам, играет эффективная бюджетная и фискальная политика. В предстоящий период необходимо правильно распределять финансовые ресурсы по ключевым направлениям, сохранять социально-экономическую стабильность и реализовывать стратегические цели развития.

    "Такой подход требует тесной увязки финансового планирования с долгосрочными приоритетами развития страны и действующими стратегическими документами", - сказал Асадов.

    Ильхам Алиев Али Асадов
    Əli Əsədov: "Ölkə qarşısında yeni strateji çağırış və hədəflər formalaşır"
    PM Asadov: New strategic challenges and goals emerging for Azerbaijan
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