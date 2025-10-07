Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 16:34
    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Главным приоритетом в исламском финансировании в Азербайджане должно стать создание лицензий.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Шариатского наблюдательного совета пакистанского банка AL BARAKA Bank Мухаммад Халид Хасани в ходе панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

    По его словам, необходимо сначала построить экосистему, поскольку каждый сегмент имеет свои размеры, а затем развить исламское финансирование, такафул (предоставление взаимных гарантий), халяльную индустрию и сукук (юридический документ, акт, квитанция).

    Хасани отметил, что центробанки Азербайджана и Пакистана совместно работают над улучшением ситуации и стратегической дорожной карты. "Считаю, что приоритетом должно стать создание лицензий на исламское финансирование. Поскольку банки занимают ключевую позицию в предоставлении средств и являются основой для финансирования исламских финансовых проектов", - сказал он.

    исламский банкинг Пакистан AZHAB
    "AL BARAKA Bank": İslam maliyyələşməsində əsas prioritet lisenziyaların yaradılması olmalıdır

    Последние новости

    17:09

    Эксперт: Фиксированный курс маната создает стабильность для текстильного производства

    Промышленность
    17:08
    Фото
    Видео

    МВД усилил меры безопасности в период III Игр СНГ

    Происшествия
    17:04

    Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

    Другие страны
    16:57

    В Азербайджане повышается посуточная оплата труда сезонных работников в аграрном секторе

    Милли Меджлис
    16:56

    В Мадриде рухнуло здание, пострадали восемь человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:53

    Самед Баширли: Правительство Азербайджана одобрило 6 стратегических проектов ГЧП

    Бизнес
    16:50

    Правительство Словакии одобрило соглашение с США о строительстве ядерного реактора

    Другие страны
    16:46

    Мэр Хердекке в Германии госпитализирована после нападения с ножом

    Другие страны
    16:43

    ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансирование

    Финансы
    Лента новостей