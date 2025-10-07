AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

Главным приоритетом в исламском финансировании в Азербайджане должно стать создание лицензий.

Как сообщает Report, об этом заявил член Шариатского наблюдательного совета пакистанского банка AL BARAKA Bank Мухаммад Халид Хасани в ходе панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

По его словам, необходимо сначала построить экосистему, поскольку каждый сегмент имеет свои размеры, а затем развить исламское финансирование, такафул (предоставление взаимных гарантий), халяльную индустрию и сукук (юридический документ, акт, квитанция).

Хасани отметил, что центробанки Азербайджана и Пакистана совместно работают над улучшением ситуации и стратегической дорожной карты. "Считаю, что приоритетом должно стать создание лицензий на исламское финансирование. Поскольку банки занимают ключевую позицию в предоставлении средств и являются основой для финансирования исламских финансовых проектов", - сказал он.