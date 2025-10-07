İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "AL BARAKA Bank": İslam maliyyələşməsində əsas prioritet lisenziyaların yaradılması olmalıdır

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:53
    AL BARAKA Bank: İslam maliyyələşməsində əsas prioritet lisenziyaların yaradılması olmalıdır

    Azərbaycanda islam maliyyələşməsində əsas prioritet lisenziyaların yaradılmasına verilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın "AL BARAKA Bank"nın Şəriət Müşahidə Şurasının üzvü Muhammad Khalid Hasani Bakıda keçirilən II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumu çərçivəsində "İnkişaf etməkdə olan bazarlarda İslam maliyyəsi üçün rəqabətli mühitin yaradılması: müxtəlif regionların təcrübəsi və çıxarılan dərslər" mövzusunda panel müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəlcə ekosistem qurmaq lazımdır, çünki hər seqmentin öz ölçüləri var: "Məsələn, islam maliyyəsi, təkafül, halal sənayesi və sukuk, kapital bazarı. Azərbaycan Mərkəzi Bankın nümayəndəsinin də qeyd etdiyi kimi, onlar bu mənzərəni və bu strateji yol xəritəsini yaxşılaşdırmaq üçün Pakistan Mərkəzi Bankı ilə işləyirlər. Beləliklə, mənim fikrimcə, birinci prioritet islam maliyyələşdirmə lisenziyalarının yaradılması olmalıdır. Çünki banklar islam maliyyə layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün vəsait və əsas təmin etmək üçün lövbər mövqeyini tuturlar".

    O hesab edir ki, daha sonra digər layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün sukuku strukturlaşdırmaq olar: "Bundan sonra bütün islam maliyyə sistemini təkmilləşdirmək üçün təkafül sektorunu inkişaf etdirə bilərik".

    AL BARAKA Bank Muhammad Khalid Hasani islam maliyyələşdirməsi
    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Son xəbərlər

    16:41

    Kənd təsərrüfatında mövsümi çalışanlara gündəlik ödənilən məbləğin yuxarı həddi artırılır

    Milli Məclis
    16:38

    Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    16:37

    "TDT+" formatının təsis edilməsi haqqında qərar imzalanıb

    Xarici siyasət
    16:33
    Foto
    Video

    DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

    Hadisə
    16:30

    Bakıda vətəndaşlara qarşı 28 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    16:28

    ICD: Sukuk Azərbaycan şirkətlərinə genişlənmə üçün digər bazarlara çıxmağa kömək edəcək

    Maliyyə
    16:28

    Ərdoğan TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    16:26

    Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib

    Fərdi
    16:23

    Parisdə Lekornyunun iqamətgahı yaxınlığında partlayış baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti