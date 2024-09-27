Активы инвесткомпаний Азербайджана превысили 200 млн манатов

В первом полугодии этого года активы инвестиционных компаний Азербайджана выросли на 89%, или на 107 млн манатов, до 228 млн манатов.

В первом полугодии этого года активы инвестиционных компаний Азербайджана выросли на 89%, или на 107 млн манатов, до 228 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года Центрального банка Азербайджана (ЦБА)".

Согласно документу, обязательства сектора увеличились на 40% или 105 млн манатов - до 180 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 4% или 2 млн манатов - до 48 млн манатов.

"Основным фактором, обусловившим рост активов и обязательств инвестиционных компаний, стал рост объемов операций прямого/обратного РЕПО. Так, в I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года операции на рынке РЕПО выросли более чем вдвое",- говорится в отчете.

В январе-июне выросли и клиентские активы инвестиционных компаний - на 8%, или на 121 млн манатов, до 1 млрд 721 млн манатов. Основной причиной роста клиентских активов стали брокерские услуги на внешнем рынке - клиентские активы этого сегмента выросли на 6,4 % (83 млн манатов).