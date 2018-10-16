Активы ГНФАР увеличились на 9%

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 14 437,2 млн манатов, бюджетные расходы - 8 005,9 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 13 441,6 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 12 658,1 млн манатов, бонусные выплаты - 765,2 млн манатов, поакровые выплаты – 4,1 млн манатов, транзитные доходы – 14,2 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 995,6 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2018 год составил 7 788,0 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 138,6 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 41,7 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 16,7 млн манатов, "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" – 5,0 млн манатов. Связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 15,9 млн манатов.

Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 968,7 млн манатов.

Активы ГНФАР выросли по сравнению с началом года (35 806,5 млн долларов) на 8,88% и на 1 октября составили 38 987,7 млн долларов. Активы увеличились за счет роста бюджетных доходов, в том числе доходов от управления средствами.