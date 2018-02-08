Активы ГНФАР увеличились на 8% в прошлом году

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 12 137,5 млн манатов, бюджетные расходы - 11 015,5 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный год доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 11 053,9 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 11 030,0 млн манатов, бонусные выплаты – 2,4 млн манатов, поакровые выплаты – 3,6 млн манатов, транзитные доходы – 17,9 млн манатов, доходы от управления средствами - 1 083,6 млн манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 876,2 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет составил 6 100,0 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 105,0 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 70,0 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 20,5 млн манатов. За отчетный период на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" выделено 17,0 млн манатов. Отчисления в Центробанк Азербайджана в целях обеспечения макроэкономической стабильности составили 3 949,5 млн манатов, на строительство НПЗ Star потрачено 735,4 млн манатов. Расходы на управление фондом в прошлом году составили 18,1 млн манатов.

Активы ГНФАР на 1 января 2018 года увеличились по сравнению с показателем на начало 2017 года (33 147,0 млн долларов) на 8,02%, до 35 806,5 млн долларов. Активы возросли за счет бюджетных доходов, в том числе, доходов от управления средствами, а также изменения курса валют, входящих в инвестиционный портфель фонда.