Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Активы финсектора Азербайджана в 2025 году сократились почти на 12%

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 11:08
    Активы финсектора Азербайджана в 2025 году сократились почти на 12%

    Активы финансового сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 60,6 млрд манатов, что эквивалентно 46,9% ВВП страны и 65,7% ненефтегазового ВВП.

    Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, по сравнению с 1 января прошлого года этот показатель сократился на 11,7%.

    Согласно документу, на отчетную дату 92,4% активов финансового сектора были сосредоточены в банках. Это на 15,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.

    За отчетный период доля небанковских кредитных организаций и кредитных союзов в структуре активов сократилась с 19,5% до 2%. В то же время доля страховых компаний выросла с 3% до 3,5%, а доля инвестиционных компаний осталась на уровне 0,2%.

    В отчете отмечается, что резкое сокращение доли небанковских кредитных организаций связано с тем, что при подсчете не учитывались активы НБКО "Aqrarkredit", в котором были сосредоточены токсичные активы ОАО "Международный банк Азербайджана".

    Финансовый сектор Отчет кабинета министров
    Azərbaycanın maliyyə sektoru ötən il aktivlərini 12 %-ə yaxın azaldıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей