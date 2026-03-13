Активы финсектора Азербайджана в 2025 году сократились почти на 12%

Активы финансового сектора Азербайджана на 1 января этого года составили 60,6 млрд манатов, что эквивалентно 46,9% ВВП страны и 65,7% ненефтегазового ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, по сравнению с 1 января прошлого года этот показатель сократился на 11,7%.

Согласно документу, на отчетную дату 92,4% активов финансового сектора были сосредоточены в банках. Это на 15,1 процентного пункта больше, чем годом ранее.

За отчетный период доля небанковских кредитных организаций и кредитных союзов в структуре активов сократилась с 19,5% до 2%. В то же время доля страховых компаний выросла с 3% до 3,5%, а доля инвестиционных компаний осталась на уровне 0,2%.

В отчете отмечается, что резкое сокращение доли небанковских кредитных организаций связано с тем, что при подсчете не учитывались активы НБКО "Aqrarkredit", в котором были сосредоточены токсичные активы ОАО "Международный банк Азербайджана".