Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%

На 1 февраля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 56 млрд 935,8 млн манатов, что на 7,2% больше по сравнению с 1 февраля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Новость дополняется