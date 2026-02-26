Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%
Финансы
- 26 февраля, 2026
- 10:28
На 1 февраля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 56 млрд 935,8 млн манатов, что на 7,2% больше по сравнению с 1 февраля прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Новость дополняется
Последние новости
10:44
Орбан призвал Зеленского в скором времени возобновить работу нефтепровода "Дружба"Другие страны
10:42
Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцидаВнешняя политика
10:38
ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатовФинансы
10:35
МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечестваВ регионе
10:29
Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памятиВнешняя политика
10:28
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 13%Финансы
10:28
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%Финансы
10:25
Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество профсоюзовВнешняя политика
10:16