    Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 10:28
    Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%

    На 1 февраля текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 56 млрд 935,8 млн манатов, что на 7,2% больше по сравнению с 1 февраля прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Новость дополняется

    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 7 %-dən çox artıb

