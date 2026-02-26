İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Maliyyə
    • 26 fevral, 2026
    • 10:23
    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 7 %-dən çox artıb

    Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 56 milyard 935,8 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il fevralın 1-i ilə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

    Bankların aktivlərinin 28 milyard 201,9 milyon manatını müştərilərə verilmiş xalis kreditlər təşkil edib. Son 1 ildə sektorun kredit portfeli 8,8 % böyüyüb, kreditlərin aktivlərdəki payı isə 48,8 %-dən 49,5 %-ə qalxıb.

    Hesabat dövründə bank sektorunun öhdəlikləri 6,7 % artaraq 49 milyard 528,7 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 0,4 % azalaraq 36 milyard 805,3 milyon manata çatıb. Bunun 16 milyard 305,5 milyon manatı fiziki, 20 milyard 499,8 milyon manatı isə hüquqi şəxslərin depozitləridir. İl ərzində əhalinin banklardakı vəsaitləri 13,3 % çox, şirkətlərin banklardakı vəsaitləri isə 9,2 % azalıb.

    Son 1 ildə bankların Azərbaycan Mərkəzi Bankı qarşısında 0,4 milyon manat öhdəliyi formalaşıb.

    Sektorun balans kapitalı isə 10,7 % artaraq 7 milyard 407,1 milyon manat təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı bank sektoru
