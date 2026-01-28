Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 10:26
    Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%

    Активы банковского сектора Азербайджана на 1 января 2026 года составили 57 млрд 86,2 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно данным, это на 7,7% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

    Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 28 млрд 311,4 млн манатов от активов банков.

    За минувший год кредитный портфель сектора вырос на 9,2%, а доля кредитов в активах снизилась с 48,9% до 45,6%.

    За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 7,25%, достигнув 49 млрд 743,7 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 1,4%, достигнув 38 млрд 221,9 млн манатов. Из них 16 млрд 323,5 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 21 млрд 898,4 млн манатов - юридических лиц. В течение года средства населения в банках сократились на 14,2%, а средства компаний в банках - на 6,4%.

    В прошлом году банки имели обязательства перед Центральным банком Азербайджана на сумму 0,4 млн манатов.

    Балансовый капитал сектора увеличился на 10,9% и составил 7 млрд 342,5 млн манатов.

    Центробанк Азербайджана ЦБА активы банка
    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 8 %-ə yaxın artıb
    Assets of Azerbaijan's banking sector up by nearly 8%

    Последние новости

    11:18

    Анар Рзаев: Одна из новых станций Бакинского метро откроется уже в этом году

    Инфраструктура
    11:15

    Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

    Милли Меджлис
    11:15

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:12

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    11:09

    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    Инфраструктура
    10:59

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    10:56

    Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    10:49

    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"

    Инфраструктура
    10:47

    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Инфраструктура
    Лента новостей