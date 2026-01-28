Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 8%

Активы банковского сектора Азербайджана на 1 января 2026 года составили 57 млрд 86,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, это на 7,7% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

Чистые кредиты, выданные клиентам, составили 28 млрд 311,4 млн манатов от активов банков.

За минувший год кредитный портфель сектора вырос на 9,2%, а доля кредитов в активах снизилась с 48,9% до 45,6%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 7,25%, достигнув 49 млрд 743,7 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 1,4%, достигнув 38 млрд 221,9 млн манатов. Из них 16 млрд 323,5 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 21 млрд 898,4 млн манатов - юридических лиц. В течение года средства населения в банках сократились на 14,2%, а средства компаний в банках - на 6,4%.

В прошлом году банки имели обязательства перед Центральным банком Азербайджана на сумму 0,4 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 10,9% и составил 7 млрд 342,5 млн манатов.