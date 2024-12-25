Активы банковского сектора Азербайджана выросли более чем на 8%

На 1 декабря текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 50 млрд 164,6 млн манатов, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 декабря текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 50 млрд 164,6 млн манатов, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

25 млрд 766,2 млн манатов банковских активов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 19,8%, а доля кредитов в активах увеличилась с 46,6% до 51,4%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 8,7% - до 43 млрд 662,6 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 5,9% - до 35 млрд 192 млн манатов. Из них 13 млрд 859,9 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 21 млрд 332,1 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 13,1%, а средства компаний - на 1,7%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 14,5 раз - до 3,5 млн манатов.

Балансовый капитал сектора вырос на 8,1% и составил 6 млрд 502 млн манатов.