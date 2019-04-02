Активы банковского сектора Азербайджана приблизились к 30 млрд манатам.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, активы увеличились на 5,1% по сравнению с показателем на 1 марта прошлого года.

Выданные клиентам чистые кредиты составили 11 107,1 млн манатов. За год кредитный портфель банков расширился на 14,8%, доля кредитов в активах увеличилась с 34% до 37,1%.

За отчетный месяц общие обязательства банков возросли на 4,4% - до 25 708 млн манатов, депозитный портфель увеличился на 11,5%, составив 19 118 млн манатов. Из них 8 118,5 млн манатов пришлось на депозиты физических, 10 999,5 млн манатов – юридических лиц. За год вклады населения возросли на 4,9%, средства компаний - на 17%.

Обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 30,1% - до 347,7 млн манатов.

За год общий капитал кредитных организаций увеличился на 9,2%, составив 4 117,3 млн манатов.