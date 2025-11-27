Активы банковского сектора Азербайджана превысили 56 млрд манатов

На 1 ноября текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 56 млрд 341,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,4% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

Из общей суммы активов 27 млрд 652,7 млн манатов приходятся на чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора увеличился на 8,4%, однако доля кредитов в структуре активов снизилась с 51,3 % до 49,1%.

Обязательства банков выросли на 13,7% и составили 49 млрд 182 млн манатов. В том числе депозитный портфель достиг 36 млрд 62,9 млн манатов, увеличившись на 4,9%. Из них 15 млрд 549 млн манатов составляют вклады физических лиц, а 20 млрд 513,9 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 11,3%, компаний - на 0,5 %.

Задолженность банков перед Центральным банком Азербайджана за этот период сократилась в 89,6 раза и составила всего 0,5 млн манатов.

Балансовый капитал банковского сектора увеличился на 11,1% и достиг 7 млрд 159,9 млн манатов.