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    АИФ готовится разместить очередную партию облигаций

    Ценные бумаги поступят в продажу по цене 1 004,0833 маната

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ 25 мая на Бакинской фондовой бирже состоится аукцион по размещению именных бездокументарных процентных облигаций ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд” (АИФ) на 15 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на АИФ, облигации поступят в продажу по цене 1 004,0833 маната.

    Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками 6 марта зарегистрировала проспект базовой эмиссии ипотечных облигаций фонда номиналом 1 000 манатов на сумму 100 млн манатов. Доходность облигаций – 3%. Ценные бумаги будут размещены методом открытой подписки. Услуги депозитария и распорядителя оказывает Национальный депозитарный центр. 

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