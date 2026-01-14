Агентство DOST выбрало аудитора

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) подвело итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2025-2026-2027 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО RSM Azerbaijan.

    Компании-победителю будет выплачено 100 890 манатов.

